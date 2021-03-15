حوادث المرور.. مصرع 2294 شخصا وجرح 9963 آخرين خلال 2020

لقي 2294 شخصا مصرعهم، وجرح 9963 آخرون، في 6195 حادث مرور، خلال سنة 2020، على المستوى الوطني.

وحسب حصيلة أوردتها القيادة العامة للدرك الوطني، فقد سجلت سنة 2020 انخفاضا “هاما” في عدد حوادث المرور والجرحى والقتلى.

وأكد البيان، إن هذه النتائج “تبين تجسيد الهدف المسطر من طرف قيادة الدرك الوطني المتمثل في تخفيض عدد حوادث المرور“.

هذا ويبقى العامل البشري، المتسبب الرئيسي في حوادث المرور المسجلة خلال عام 2020 بنسبة 92،61 بالمائة.

وبالنسبة لأخطر الحوادث، سجلت تمنراست “21 قتيلا و10 جرحى”، والوادي “13 قتيلا و55 جريحا”، وسوق أهراس “8 قتلى و28 جريحا”.

كما سجلت ولاية البيض “5 قتلى وجريح واحد”، والمسيلة “5 قتلى و31 جريحا”، وبسكرة “4 قتلى وجريح واحد”.

وأكدت الحصيلة إن 15.11 بالمائة من حوادث المرور سجلت بولايتي الجزائر وتيبازة.

فيما سجلت ولايتا المسيلة وسطيف أكبر عدد من القتلى جراء الحوادث، أي بنسبة قدرت بـ50.9 بالمائة.

كما أحصت المسيلة والبويرة وعين الدفلى وتيبازة اكبر نسبة من حيث عدد جرحى حوادث المرور بنسبة قدرت بـ16.18 بالمائة.

وكللت المجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني بالنجاح وسمحت بتحقيق نتائج ايجابية بإقليم اختصاصها بالرغم من الازمة الصحية.