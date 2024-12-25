حوادث المرور: مصرع 42 شخصا وإصابة 1687 آخرين بجروح خلال أسبوع

لقي 42 شخصا حتفه وأصيب 1687 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 1399 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من الـ15 إلى الـ21 ديسمبر الجاري.حسب حصيلة كشفت عنها هذا الأربعاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تيارت بوفاة 09 أشخاص. في مكان الحادث وجرح 38 آخرين على إثر وقوع 17 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1185 تدخلا سمحت بإخماد 728 حريقا. منها حرائق منزلية وصناعية وحرائق مختلفة, أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 65 حريقا. وبولايتي البليدة وتلمسان بـ42 حريق في كل ولاية.