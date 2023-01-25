حوادث المرور: هلاك 10 أشخاص وجرح 117 آخرين خلال يوم واحد

لقي 10 أشخاص حتفهم، وجرح 117 آخرون في 107 حادث مرور شهدتها مختلف مناطق الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

جاء في حصيلة أوردتها مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء، أنّ أثقل حصيلة سجلت بولاية المنيعة بوفاة 05 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة على إثر وقوع حادثي مرور.

وسجّلت الحماية المدنية خلال نفس الفترة، وفاة 05 أشخاص اختناقا بغاز أحادي الكربون من بينهم شخصين من عائلة واحدة بقرية جرادة بلدية صبرة ولاية تلمسان. وشخص آخر 40 سنة لقي حتفه جراء إستنشاقه لنفس الغاز المنبعث من موقد تقليدي بالمسكن العائلي ببلدية مشرية ولاية النعامة.

وتسبّب انبعاث غاز أحادي الكربون من مدفأة بمسكن عائلي بعين البيضاء بولاية أم البواقي في وفاة امرأة تبلغ من العمر 51 سنة. في الوقت الذي توفي فيه شيخ يبلغ من العمر 74 سنة. جراء إختناقه بنفس الغاز المنبعث من مدفأة بالمسكن العائلي بدوار الجويدة بلدية عين ولمان بسطيف.

وتدخلت المصالح كذلك من أجل إسعاف 52 شخصاً يعانون من بداية اختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم. عبر عدة ولايات من الوطن، تم التكفل بهم.

كما تدخل أفراد الحماية المدنية لولاية سعيدة، من جهة أخرى. إثر انفجار قارورة غاز متبوع بحريق بمسكن قديم بمزرعة زيريو بلدية سعيدة. مما خلّف إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية.