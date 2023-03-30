حوادث المرور: هلاك 14 شخصا وإصابة 393 آخرين خلال أسبوع

أسفرت حوادث المرور المسجلة على مستوى المناطق الحضرية من 21 إلى 27 مارس. عن وفاة 14 شخصا واصابة 393 آخرين بجروح.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، فإنه ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور المسجلة خلال الفترة الممتدة من 21 إلى27 مارس انخفاضا قدر بـ 84 حادث. بالإضافة كذلك إلى انخفاض في عدد الجرحى بـ 92 جريح. وارتفاع في عدد الوفيات بـ 08 حالة.

وتشير المعطيات ذات الصلة، إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%. نتيجة عدم احترام قانون المرور. وعدم التقيد بمسافة الأمان, والإفراط في السرعة. بالإضافة كذلك إلى الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

من جهتها تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة. وتذكر المواطنين بالأرقام التي تضعها تحت تصرفهم بدء بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.