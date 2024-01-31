حوادث المرور.. هلاك 16 شخصا وإصابة 116 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 116 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر وقوع حوادث مرور، بمناطق مختلفة من الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وبخصوص العمليات المختلفة، المسجلة خلال نفس الفترة “تم تغطية 2282عملية إسعاف”.

كما قامت ذات الوحدات بإخماد 60 حريق منزلي صناعي، حريقين على مستوى الغطاء النباتي، وتسجيل حادثي غاز، حسب ذات المصالح.

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