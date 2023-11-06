حوادث المرور.. هلاك 3 أشخاص وإصابة 194 آخرين خلال 24 ساعة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 194 آخرين بجروح في 165 حادث مرور سجل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية في بيان لها، فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية ميلة، بوفاة شخص وإصابة اثنين. آخرين بجروح، إثر اصطدام وقع بين شاحنة وسيارة على الطريق الولائي رقم 07. ببلدية بن يحي عبد الرحمان ودائرة تاجنانت.

و أحصت وحدات الحماية المدنية 2980 تدخل شمل مختلف مجالات أنشطتها، كحوادث المرور. والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي وكذا إخماد الحرائق.

وفي هذا الإطار، قامت مصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ 05 أشخاص تعرضوا للاختناق جراء استنشاقهم. لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة داخل منازلهم ويتعلق الأمر بـ 04 أشخاص بولاية سطيف وشخص بتيسمسيلت، حسب ذات البيان.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر من أجل إخماد حريق شب داخل شقة تقع بعمارة مكونة من ستة طوابق ببلدية الكاليتوس، أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص ببداية اختناق، جراء استنشاق الدخان.