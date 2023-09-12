حوادث المرور.. هلاك 37 شخصا وإصابة 1601 آخرين خلال في أسبوع

لقي 37 شخصا حتفهم فيما أصيب1601 آخرين بجروح في حوادث مرور عبر الوطن خلال الفترة الممتدة بين 3 و 9 سبتمبر الجاري، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة للحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر ، ان أثقل حصيلة سجلت في ولاية الاغواط بوفاة عشرة (10) أشخاص وجرح 22 اخرين في 14 حادث مرور.

وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2118 تدخلا سمحت بإخماد 1498 حريق. منها منزلية صناعية، أهمها سجلت بولاية الجزائر, البليدة وسكيكدة، يضيف البيان.

وبالإضافة الى ذلك، نفذت وحدات الحماية المدنية، ما لا يقل عن 4638 تدخل من أجل انقاذ 325 شخص. في حالة خطر والقيام بـ 4020 عملية اسعاف، يضيف المصدر ذاته.