حوادث المرور.. هلاك 8 أشخاص وإصابة 255 آخرين بالمناطق الحضرية في ظرف أسبوع

لقي 8 أشخاص حتفهم فيما أصيب 255 آخرون بجروح في 206 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية.

وسجلت هذه الحوادث خلال الفترة الممتدة من 29ديسمبر 2020 إلى 4جانفي 2021، حسب حصيلة أوردتها يوم الاربعاء مصالح الامن الوطني.

وعرفت هذه الحصيلة انخفاضا مقارنة بإحصائيات الأسبوع الماضي، بتسجيلها(-59) حادث وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-54) حالة.

بالمقابل ارتفع عدد الوفيات بـ (+05).

يعود سبب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان.

بالإضافة إلى الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة.