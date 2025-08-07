حوادث المرور..وفاة شخصين بباتنة و إصابة 6 آخرين في المدية

تسببت حوادث المرور اليوم الخميس على الساعة التاسعة صباحا في وفاة شخصين بولاية باتنة. وإصابة 6 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة بولاية المدية .

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية فقد تسبب حادث في ولاية باتنة قع على الساعة 9 و 46 دقيقة في وفاة شخصين بعد انحراف. وانقلاب شاحنة بالطريق البلدي الرابط بين عين توتة. و بلدية أولاد عوف، دائرة عين التوتة.

وفي ولاية المدية تسبب حادث مرور خطير في إصابة 6 اشخاص بعد انحراف وإنقلاب سيارة ، بالطريق السيار شمال جنوب.بالمكان المسمى قهوة منصور. بلدية و دائرة قصر البخاري