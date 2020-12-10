حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 127 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة

توفي شخصان وأصيب 127 آخرون بجروح في حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون، تم تسجيل حالة وفاة واحدة بولاية تيزي وزو.

ويتعلق الأمر بشخص مسن يبلغ من العمر 87 سنة، متوفي داخل منزله إثر تسرب غاز أحادي الكربون المنبعث من المدفأة.

بينما قامت فرق الحماية بتقديم الإسعافات الأولية للمختنقين على إثر استنشاقهم لهذا الغاز في عدد من الولايات.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية بـ 61 عملية تحسيسية عبر 09 ولايات.

وذكرت بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 51 عملية تعقيم عبر 11 ولاية من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 04 حرائق حضرية مختلفة بكل من ولايات المسيلة وتيزي وزو وسطيف وتيارت.

وأدت الى إصابة شخص بحروق من الدرجة الثالثة بولاية المسيلة.