حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 93 آخرين خلال يومين

سجلت مصالح الأمن الوطني، وفاة شخصين و إصابة 93 آخرين بجروح في 82 حادث مرور جسماني، خلال يومي الجمعة والسبت على مستوى المناطق الحضرية.

وفي بيان للمديرية العامة للأمكن الوطني، تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وهذا نتيجة عدم احترام قانون المرور، و عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة.

في هذا السياق، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

طالع أيضا:

المغير: 23 جريحا في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة

كما تسبب حادث مرور وقع، بولاية المغير في إصابة 23 شخصا بجروح متفاوتة أحدهم في حالة خطيرة.

وخلّف حادث مرور تمثل في انحراف واصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط “الجزائر_ ورقلة” بسيارة نفعية وعمود كهربائي. كما وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في جزئه الرابط بين بلديتي جامعة وتندلة على الساعة الخامسة و17 د، في وقوع 23 جريحا بإصابات مختلفة أحدهم في حالة خطيرة.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لوحدتي جامعة بدعم من وحدة المغير، أين تم إسعاف ونقل الجرحى لمستشفى سعد دحلب بجامعة. وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقات معمقا لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث

من جهته تنقل والي المغير لموقع الحادث ومن ثم إلى المستشفى للوقوف على الوضع. كما أمر الوالي بضرورة التكفل بالجرحى.

طالع ايضا: