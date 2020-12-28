حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 149 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة

تسببت حوادث المرور في وفاة 10 أشخاص وإصابة 149 آخرين، خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب بيان صادر عن الحماية المدنية.

كما تم إنقاذ 12 شخصا من الاختناق بغاز أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة وسخانات المياه داخل منازلهم.

وسجلت مصالح الحماية المدنية تدخلاتها في كل من ولايات قسنطينة، المسيلة، باتنة، الجزائر العاصمة، قالمة.

وتم الاعتناء بالضحايا على الفور وإجلاؤهم إلى المنشآت الصحية.

وقد سجلت وحدات الحماية المدنية 2552 تدخلاً ، خلال 24 ساعة الأخيرة، متعلقة بحوادث المرور، والحوادث المنزلية والإجلاء الطبي.

وفيما يتعلق بأنشطة مكافحة انتشار فيروس كورونا Covid-19 ، نفذت وحدات الحماية، 90 عملية توعية في 17 ولاية.

ودعت المواطنين الى ضرورة احترام قواعد التباعد الجسدي، كما نفذت 89 عملية تطهير عامة عبر 18 ولاية (44 بلدية).

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، في العديد من الحوادث المرورية، حيث تم تنفيذ 131 تدخلاً خلال 24 ساعة، في عدة ولايات.