حوادث المرور.. وفاة 10 أشخاص وإصابة 371 آخرين خلال أسبوع

لقي 10 أشخص مصرعهم وأصيب 371 آخرون بجروح إثر وقوع 326 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية. خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 فيفري الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الخميس حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

كما أوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+07). وفي عدد الجرحى بـ (+11) وكذا في عدد الوفيات بـ (+5).

وتعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى –حسب ذات المصالح– إلى “العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة. نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة. إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة”.

في حين، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور. وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة. خاصة في ظل التقلبات الجوية، واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.