حوادث المرور.. وفاة 10 أشخاص وإصابة 48 آخرين خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 48 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 13 حادث مرور سجلت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني.

وأفادت، اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، أن اعوان الحماية المدنية سجلت أثقل حصيلة على مستوى كل من ولاية باتنة وخنشلة.

حيث أدى اصطدام بين 3 سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 31 ببلدية ودائرة تازولت إلى وفاة شخصين واصابة 7 آخرين بجروح بولاية باتنة.

وبولاية خنشلة تم تسجيل وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح على اثر حادثين منفصلين، الأول على مستوى الطريق الوطني رقم 88 ببلدية انسيغة، دائرة الحامة، والثاني على مستوى بلدية المحمل، دائرة اولاد رشاش.