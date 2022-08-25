حوادث المرور: وفاة 11 شخصا خلال 24 ساعة

توفي 11 شخصا، وأصيب 251 أخرين بجروح على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، اليوم الخميس، سجلت أثقل حصيلة بولاية عين الدفلى، بوفاة 4 أشخاص وإصابة شخص أخر بجروح.

الحادث وقع إثر اصطدام بين سيارتين وشاحنة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بالمكان المسمى سيدي بوبغلة ببلدية عين السلطان.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة، وفاة شخصين غرقا في الشواطئ الممنوعة للسباحة.

وسجلت هذه الحوادث، على مستوى ولاية مستغانم بشاطئ المقطع بلدية فرناكة، وولاية سكيكدة بشاطئ سقاي بلدية كركرة.

وبخصوص عمل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تدخلت وسائل الحماية المدنية من أجل إخماد 16 حريقا من الغطاء النباتي.

حيث تم تسجيل 5 حرائق غابات، وحريق أدغال وكذا 10 حرائق محاصيل زراعية، بـ13 ولاية.

ومن بين هذه الولايات، بجاية، وتيزي وزو، والمدية، وسوق أهراس، وتيبازة. وكذا أم البواقي، وبشار، وتلمسان، وتيارت، وسيدي بلعباس ، والمسيلة، معسكر وتيسمسيلت.

وأدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ 18 هكتار من الغابات، و2 هكتار من الأدغال إلى جانب 2500 حزمة تبني 110 شجرة مثمرة.

وبالنسبة لوضعية حرائق الغابات، تؤكد الحماية المدنية أنه إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من نهار اليوم، كل الحرائق أخمدت.