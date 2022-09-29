حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وجرح 356 آخرين خلال أسبوع

لقي 11 شخصا حتفهم، وأصيب 356 آخرون، إثر وقوع 310 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر 2022.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضًَا قدر بـ”-15″ حادث. وانخفاضًا في عدد الجرحى قدر بـ “-43″جريح، مقارنة بالاحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي.كما تم تسجيل نفس عدد الوفيات والذي قدر بـ 11 حالة.

وتعود أسباب هذه الحوادث، حسب ذات المصدر، بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة. نتيجة عدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

هذا وتجدّد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.