حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وإصابة 487 آخرين خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني 426 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية. خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 جويلية الجاري، أسفر عنه وفاة 12 شخصا وجرح 487 آخرين.

وحسب حصيلة أوردتها اليوم الخميس ذات المصالح، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ +89 حادثا. وفي عدد الجرحى بـ +97 حالة وكذا في عدد الوفيات بـ +3 حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة حسب نفس المصدر، إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%. نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة. الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.