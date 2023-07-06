حوادث المرور.. وفاة 14 شخصا وإصابة 404 آخرين خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

لقي 14 شخصا حتفهم فيما أصيب 404 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على إثر 266 حادث مرور سجل بعدة مناطق من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية برج بوعريريج بوفاة 8 أشخاص وإصابة 40 آخرين بجروح. اثر انحراف حافلة لنقل المسافرين واصطدامها بحاجز فولاذي. على مستوى الطريق السيار شرق-غرب قرب المحطة المتعددة الخدمات بحمام البيبان ببلدية المنصورة.

كما قامت فرق التدخل للحماية المدنية، في نفس الفترة بانتشال جثث لخمسة (5) أشخاص توفوا غرقا بكل من ولايات سكيكدة، باتنةن بسكرة، ميلة والبويرة.

من جهة أخرى، تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد حرائق حضرية ومختلفة بكل من الجزائر، بجاية، المدية والأغواط.