حوادث المرور: وفاة 1974شخص خلال الـ7 أشهر الأولى من السنة الجارية

سُجل خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 14601 حادث مرور على المستوى الوطني، خلّفت 1974 قتيل، و19576 جريح.

في حين تم خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2021، تسجيل 7883 حادث مرور، ووفاة 963 شخص وإصابة 10482 آخرين.

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