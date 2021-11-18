حوادث المرور: وفاة 21 شخصا وإصابة 200 آخرين بجروح خلال أسبوع

لقي 21 شخصا مصرعهم و أصيب 200 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 92 حادث مرور خلال أسبوع من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق سجلت وحدات الدرك الوطني في حصيلة أسبوعية لها اليوم الخميس، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 من الشهر الجاري عبر إقليم الإختصاص 92 حادث مرور.

وأفاد بيان لذات المصالح أن هذه الحوادث أسفرت عن وفاة 21 شخصا وإصابة 200 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي هذا السياق و فيما يخص الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي: ورقلة و برج بوعريريج بـ: 6 حوادث، بينما الجزائر و باتنة بـ 5 حوادث،والبليدة بـ: 04 حوادث.

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وفاة 46 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 304 آخرين بجروح مختلفة على إثر وقوع 157 حادث مرور، من 19 إلى 25 أكتوبر.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوحدات الدرك الوطني فقد سجلت أثقل حصيلة بكل من البويرة بـ18 حادث، العاصمة بـ9 حوادث، تيبازة بـ8 حوادث، وعين الدفلى بـ7 حوادث.

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كما عاينت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أكتوبر الجاري 1478 حادث مرور خلَّفت وفاة 57 شخص، وإصابة 301 آخرين بجروح. وفي بيان لذات المصالح، سجلت حوادث المرو بكل من تيزي وزو، المدية، غليزان، ورقلة، باتنة، جيجل، عنابة، قالمة، خنشلة. سعيدة، المسيلة، سيدي بلعباس، بسكرة، المنيعة، غرداية، أم البواقي، بجاية، سطيف. سكيكدة، قسنطينة، برج بوعريريج، الطارف، سوق أهراس، الوادي، المغير، مستغانم. بالإضافة إلى تسمسيلت، معسكر، تيارت، بومرداس، أدرار، برج باجي مختار، تيبازة، البويرة، الشلف، النعامة، البليدة، تلمسان. وهران، البيض، ورقلة، تبسة، قالمة، الجزائر، عين الدفلى، الجلفة، تقرت وميلة.

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