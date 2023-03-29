حوادث المرور.. وفاة 24 شخصا وأزيد من 1300 جريح في ظرف أسبوع
لقي 24 شخصا حتفه فيما أصيب 1390 آخرون بجروح في حوادث مرور بلغت 1221 في الفترة ما بين 19 و25 مارس الجاري. حسب ما أوردته، حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.
كما تشير الحصيلة إلى أن “أثقل حصيلة سجلت في ولاية وهران، بوفاة شخصين بمكان الحادث. وجرح 44 آخرين، وذلك إثر وقوع 40 حادث مرور”.
في حين، سجلت وحدات الحماية المدنية 21906 تدخلا، إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف المواطنين. و شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء تلك المتعلقة بحوادث المرور أو الحوادث المنزلية. و الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.
وفيما يخص الحرائق، قامت هذه الوحدات بـ “909 تدخلا، سمحت بإخماد 604 حريق من مختلف الأصناف. كان أهمها بولاية الجزائر التي أحصت 79 حريقا. ثم البليدة التي وقع بها 32 حريقا متبوعة بالشلف التي سجل بها 26 حريق”، يضيف المصدر ذاته.
وعلى صعيد آخر، أحصت وحدات الحماية المدنية “13369 تدخلا للإجلاء الصحي. سمح بإسعاف وإجلاء 13057 جريحا ومريضا إلى المستشفيات”.
كما قامت أيضا -يتابع نفس المصدر- بـ”إنقاذ 410 شخصا في حالة خطر”، فضلا عن “تغطية 4597 عملية إسعاف”.
سطيف.. وفاة شخص واصابة 3 اخرين بدائرة بئر العرش
ولقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين اثر حادث مرور، اليوم الثلاثاء، اثر اصطدام سيارتين سياحيتين (بولو×رونو كليو). على طريق غير مصنف بنواحي بلدية الولجة دائرة بئر العرش.
وحسب مصادر النهار، فان فرق الحماية المدنية للمركز المتقدم بئر العرش شرق سطيف تدخلت مساء أمس، على الساعة 17 و6 لحادث مرور خطير .
ليتم إسعاف وإجلاء المصابين الثلاثة “51،51،33سنة” إلى استعجالات تاجنانت ولاية ميلة.
وتم نقل جثة الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى العلمة بعد استكمال المصالح المعنية لتحقيقاتها في ظروف الحادث.