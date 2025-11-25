حوادث المرور.. وفاة 26 شخصا في أسبوع

لقي 26 شخصا حتفهم وأصيب 1476 آخرون بجروح في 1342 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري. عبر مختلف ولايات الوطن.

و أوضحت حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء. أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية بسكرة بوفاة 5 أشخاص. وجرح 27 آخرين على إثر 36 حادث مرور.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 1130 تدخل سمحت بإخماد 747 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 132 حريق. تيبازة بـ 52 حريق والبليدة بـ 37 حريق.