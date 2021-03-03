حوادث المرور: وفاة 26 شخصا وإصابة 1366 آخرين خلال أسبوع

لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 1366 آخرون بجروح، جراء 1186 حادث مرور على مستوى الوطن.

وتم تسجيل هذه الحوادث خلال الفترة الممتدة ما بين 21 الى 27 فيفري الماضي، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة 5 أشخاص وجرح 103 آخرين.

وتم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 146 حادث مرور.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ 1256 تدخل سمح بإخماد 826 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.

بالإضافة إلى 4966 تدخل لتغطية 4390 عملية إسعاف وإنقاذ لأشخاص في خطر.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 311 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية.

وحثت على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 280 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت الحماية المدنية لهاتين العمليتين 1242 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 232 سيارة إسعاف و134 شاحنة مضخة.