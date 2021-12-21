حوادث المرور: وفاة 27 شخصا وإصابة 1258 آخرين بجروح خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية قرابة 21 ألف تدخل خلال الأسبوع الفارط. كما تم تسجيل 1047 حوادث المرور. أدى إلى وفاة 27 شخصا وجرح 1258 آخرين.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد سجلت خلال الفترة الممتدة مابين 12 إلى 18 ديسمبر 2021، قرابة 21 ألف تدخل. وهذا على إثر تلقي مكالمات الإستغاثة من طرف المواطنين. وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخماد الحرائق

وأضاف البيان، أنه وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1847 تدخل من أجل 1047 حادث مرور. أدت إلى وفاة 27 شخصا وجرح 1258 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية. وسجلت أثقل حصيلة في ولاية تمنراست بوفاة 04 أشخاص في مكان الحادث. وجرح 07 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 06 حوادث مرور.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 178 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي. لبس القناع الواقي وكذا التباعد الإجتماعي. بالإضافة كذلك إلى القيام بـ 74 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

و بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت مصالح الحماية المدنية، بـ 13078 تدخل. أين تم من خلالها إسعاف وإجلاء 12661 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية. كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 628 تدخلا سمحت بإخماد 389 حريق. منها منزلية صناعية و حرائق مختلفة، أهمها في ولاية الجزائر. كما تم تسجيل 63 تدخل اثر 40 حريق.

بالإضافة كذلك، إلى قيامها في مجال العمليات المختلفة بـ 5342 تدخل في نفس الفترة لتغطية 4685 عملية إسعاف و إنقاذ 460 شخص من الخطر.