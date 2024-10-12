حوادث المرور.. وفاة 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بالبويرة ووهران

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادثي مرور متفرقين بكل من ولايتي البويرة ووهران، حيث خلفا وفاة 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب بيان للمصالح نفسها، فقد أسفر حادث انحراف و انقلاب سيارة بالطريق المزدوج الهاشمية. ببلدية و دائرة الهاشمية بولاية البويرة عن وفاة شخص و إصابة 03 آخرين .

حيث تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، وإسعاف المصابين. ونقلهم الى المستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية وهران، من أجل حادث انحراف شاحنة صغيرة. بالطريق الولائي رقم 91، ببلدية بوسفر و دائرة عين الترك.

وخلف الحادث وفاة شخصين 02 يبلغان من العمر 41 و 45 سنة، تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر تامي عين الترك.