حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 229 آخرين في يوم واحد

سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة 3 أشخاص وإصابة 229 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيلها بمناطق متفرقة من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية تبسة بوفاة شخصين وإصابة 11 آخر مع تسجيل 3 تدخلات في حوادث المرور.

وأضاف البيان، أنه وفي إطار حراسة الشواطئ والاستجمام، قام أعوان الحراسة للحماية المدنية بـ 1108 تدخل سمح بإنقاذ 800 شخص من الغرق وتقديم الإسعافات لـ 251 شخص آخر.

كما قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، خلال نفس الفترة، بإخماد 21 حريقا أدت إلى إتلاف 203 هكتار من الغابات و 41.5 هكتار من الأدغال وهكتارين من الحشائش وكذا 1920 حزمة تبن و 960 شجرة مثمرة, إلى جانب 35 نخلة.