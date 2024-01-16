حوادث المرور.. وفاة 31 شخصا وإصابة 1114 آخرين خلال أسبوع

توفي31 شخصا وأصيب 1114 آخرون على إثر 950 حادث مرور تم تسجيله بعدة ولايات من الوطن. وهذا خلال الفترة الممتدة من 7 الى 13 يناير الجاري. حسب أفادت به اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية في حصيلتها الأسبوعية.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة تم تسجيلها بولاية معسكر بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث. و جرح 13 آخرين على اثر15 حادث مرور.

كما قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة بـ 799 تدخل سمحت بإخماد 469 حريق منها منزلية, صناعية وحرائق مختلفة أهمها سجلت بولاية الجزائر (66 حريق), وهران (26 حريق) وكذا عنابة (25 حريق) بالإضافة الى 5656 تدخل من أجل انقاذ 438 شخص في حالة خطرو تغطية 5014 عملية اسعاف.