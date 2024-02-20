حوادث المرور.. وفاة 33 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين بجروح خلال أسبوع
بقلم أسماء.ع
لقي 33 شخصا مصرعهم وأصيب 1304 آخرون بجروح إثر وقوع 1055 حادث مرور. خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 فبراير الجاري عبر مختلف مناطق الوطن. حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.
وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصــيلة سجلت بولاية قسنطينة. حيث توفي 6 أشخاص في مكان الحادث وأصيب 98 آخرون في 47 حادث مرور.
وبخصوص الاجلاء الصحي، قامت ذات الوحدات بـ 16048 تدخل، تم خلالها إسعاف وإجلاء 16016 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.
كما تم، خلال نفس الفترة إخماد 522 حريقا منها منزلية، صناعية ومختلفة، أهمها بولايات الجزائر، تلمسان والبليدة.
رابط دائم : https://nhar.tv/k8eqs