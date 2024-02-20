حوادث المرور.. وفاة 33 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين بجروح خلال أسبوع

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصــيلة سجلت بولاية قسنطينة. حيث توفي 6 أشخاص في مكان الحادث وأصيب 98 آخرون في 47 حادث مرور.

وبخصوص الاجلاء الصحي، قامت ذات الوحدات بـ 16048 تدخل، تم خلالها إسعاف وإجلاء 16016 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

كما تم، خلال نفس الفترة إخماد 522 حريقا منها منزلية، صناعية ومختلفة، أهمها بولايات الجزائر، تلمسان والبليدة.