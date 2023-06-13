حوادث المرور.. وفاة 33 شخصا وإصابة 1154 آخرين خلال أسبوع

أفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل 941 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن. أسفرت عن وفاة 33 شخصا وإصابة 1154 آخرون بجروح. خلال الفترة الممتدة من الـ4 إلى الـ10 جوان الجاري.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية المسيلة بوفاة 4 أشخاص وجرح 73 آخرين على إثر 36 حادث مرور. حسب البيان.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 896 تدخل سمح بإخماد 607 حريق بين ما هو منزلي، صناعي وحرائق مختلفة، بكل من ولاية الجزائر بـ72 حريق، تلمسان (35) ووهران (34).

كما أضاف ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ9922 تدخل من أجل إنقاذ 461 شخص في حالة خطر و تغطية 7846 عملية إسعاف.