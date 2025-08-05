حوادث المرور: وفاة 34 شخصا وإصابة 1884 آخرين خلال أسبوع

توفي 34 شخصا وأصيب 1884 آخرون إثر وقوع 1486 حادث مرور عبر عدد من ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة من 27 جويلية الى 2 أوت.

وأوضحت حصيلة أوردتها، اليوم الثلاثاء، المديرية العامة الحماية المدنية. المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية قسنطينة بوفاة 4 أشخاص و جرح 104 آخرين، في 45 حادث مرور.

كما سجلت الحماية المدنية خلال نفس الفترة، وفاة 14 شخصا غرقا في البحر و 4 آخرين في المجمعات المائية، مع انقاذ 2153 آخرين من الغرق والموت المحقق وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـ 1185 شخصا. وتحويل 207 الى المراكز الصحية.

وقامت وحدات الحماية المدنية من جهة أخرى بإخماد 2038 حريقا (منزلية، صناعية وأخرى مختلفة)، ذلك بولايات الجزائر، البليدة، قسنطينة -حسب البيان- الذي أشار أيضا إلى إخماد 128 حريق من الغطاء النباتي (غابات، أدغال. حرائق المحاصيل الزراعية و النخيل) بعدد من الولايات.

وفي مجال العمليات المختلفة، تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 461 شخص في حالة خطر. و تغطية 4782 عملية إسعاف.