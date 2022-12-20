حوادث المرور.. وفاة 35 شخصا وإصابة 1037 آخرين خلال أسبوع

لقي 35 شخصا حتفه وأصيب 1037 آخرون في 886 حادث مرور في الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري. حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت مصالح الحماية أثقل حصيلة على مستوى ولاية المسيلة بوفاة 13 شخصا في مكان الحادث. وجرح 70 آخرين على إثر 24 حادث مرور.

بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية بـ15820 تدخل. أين تم إسعاف وإجلاء 15769 جريح و مريض إلى المستشفيات.

كما قامت وحدات الحماية بـ 739 تدخلا سمحت بإخـماد 466 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 57 حريق، تلمسان بـ25 والبليدة بـ24 حريق.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت وحدات الحماية بـ6071 تدخـل فـي نفس الفترة من أجل إنقاذ 374 شخص في حالة خطر وتغطية 5304 عملية اسعاف.