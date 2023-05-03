حوادث المرور: وفاة 35 شخصا وإصابة 2153 آخرين خلال أسبوع

توفي 35 شخصا وأصيب 2153 آخرون بجروح إثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال أسبوع. حسب ما أفادت به يوم الأربعاء حصيلة للحماية المدنية.

كما أوضح المصدر ذاته، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية برج بوعريريج بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث. وإصابة 78 آخرين إثر وقوع 49 حادث مرور.

و بخصوص عمليات الإجلاء الصحي، قامت الحماية المدنية، بـ 16098 تدخل تم خلاله إسعاف. وإجلاء 16096 جريح ومريض إلى المستشفيات.

كما قامت ذات المصالح بـ 1891 تدخل سمح بإخماد 1365 حريق.أهمها سجل بولايات الجزائر, البليدة ووهران.

و أضاف ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة في مجال العمليات المختلفة بـ5524 تدخل. من أجل إنقاذ 307 أشخاص في حالة خطر وتغطية 4745 عملية إسعاف.