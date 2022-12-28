حوادث المرور.. وفاة 35 شخصا واصابة 1268 آخرين بجروح في أسبوع

توفي 35 شخصا وأصيب 1268 آخرون بجروح في 1029 حادث مرور سجل من طرف وحدات الحماية المدنية. خلال الفترة الممتدة من 18 الى 24 ديسمبر الجاري، حسب حصيلة أسبوعية كشفت عنها يوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية.

كما أوضحت ذات الحصيلة أن أخطر حادث سجل بولاية المسيلة التي لقي بها 6 أشخاص مصرعهم. وأصيب 19 آخرون في 23 حادث مرور.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي، قامت ذات الوحدات بـ 13940 تدخل تم من خلالها إسعاف وإجلاء 13686 جريح ومريض إلى المستشفيات.

كما تم، خلال نفس الفترة، إخماد 437 حريق سجل أهمها بكل من الجزائر، تيبازة والبليدة. بالإضافة الى إنقاذ 388 شخص من الخطر.