حوادث المرور: وفاة 36 شخصا وإصابة 144 آخرين خلال أسبوع
سجّلت وحدات الدرك الوطني وفاة 36 شخصا وإصابة 144 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال أسبوع في حوادث مرور متفرقة، عبر إقليم اختصاصها.
كما سجلت ذات المصالح في حصيلة أسبوعية لها خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 نوفمبر من السنة الجارية. 88 حادث مرور.
اما فيما يخص الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي بومرداس بسبع حوادث.بينما ولايات المسيلة ، تبسة و سطيف بــ 5 حوادث، و البليدة بــ: 4 حوادث.
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وفاة 46 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
لقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 304 آخرين بجروح مختلفة على إثر وقوع 157 حادث مرور، من 19 إلى 25 أكتوبر.
وحسب الحصيلة الأسبوعية لوحدات الدرك الوطني فقد سجلت أثقل حصيلة بكل من البويرة بـ18 حادث، العاصمة بـ9 حوادث، تيبازة بـ8 حوادث، وعين الدفلى بـ7 حوادث.
هذه حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني خلال 10 أيام
كما سجلت وحدات الدرك الوطني، وفاة 55 شخصاً و 164 جريحا في 101 حادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 نوفمبر من العام الجاري.
وفي حصيلة لها تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال نفس الفترة من حجز 101.042 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع.
بالاضافة الى مبلغ مالي قدره 785.465 دج من عائدات المتاجرة بـهذه السموم، بالإضافة إلى توقيف 71شخصاً وحجز 25 وسيلة نقل.
كما حجزت 43.868 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام، مع حجز سبعة وسائل نقل وتوقيف سبعة أشخاص.
الى جانب ذالك تـمكنت وحدات الدرك الوطني، من حجز 64 قنطاراً من مادة التبغ و85.000 كيساً من نفس المادة. بالإضافة إلى حجز أربعة وسائل نقل وتوقيف خمسة أشخاص.
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