حوادث المرور: وفاة 36 شخصا وإصابة 144 آخرين خلال أسبوع

سجّلت وحدات الدرك الوطني وفاة 36 شخصا وإصابة 144 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال أسبوع في حوادث مرور متفرقة، عبر إقليم اختصاصها.

كما سجلت ذات المصالح في حصيلة أسبوعية لها خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 نوفمبر من السنة الجارية. 88 حادث مرور.

اما فيما يخص الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي بومرداس بسبع حوادث.بينما ولايات المسيلة ، تبسة و سطيف بــ 5 حوادث، و البليدة بــ: 4 حوادث.

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وفاة 46 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع