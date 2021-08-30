حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 181 آخرين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 181 بجروح مختلفة متفاوتة الخطورة على مستوى التراب الوطني خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فإن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ 131 تدخل. من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت وفاة 4 أشخاص وإصابة 181 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

كما قام غطاسو الحماية المدنية بانتشال ضحيتين منوفيتين في البحر على مستوى ولاية وهران. منها إنتشال جثة مراهق متوفي يبلغ من العمر 15 سنة بشاطئ عين فرنين ممنوع للسباحة ببلدية بئر الجير. والجثة الأخرى انتشال جثة شيخ ذات سن 75 سنة متوفي في شاطئ الكهوف ممنوع للسباحة ببلدية الثنية ببومرداس.

في هذا السياق، قامت عناصر الحماية المدنية لولاية عين تموشنت بعملية إنقاذ في البحر لـ 04 أشخاص. كانوا محصورين في منطقة صخرية بالمكان المسمى لقيطار ببلدية العامرية علما بان الضحايا في حالة جيدة .