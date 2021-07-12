حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وجرح 142 آخرين خلال 48 ساعة

لقي أربعة أشخاص حتفهم وجرح 142 آخرين اثر وقوع 102 حادث مرور بالمناطق الحضرية خلال نهاية الأسبوع. حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأفاد ذات البيان، أن مصالح الأمن الوطني سجلت وقوع 102 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية يومي 9 و10 جويلية الجاري. ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وجرح 142 آخرين.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة. مذكرة بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 الموضوعين تحت تصرف المواطنين لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.