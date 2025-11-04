حوادث المرور.. وفاة 40 شخصا في أسبوع

لقي 40 شخصا حتفهم وأصيب 1747 آخرون بجروح إثر وقوع 1508 حوادث مرور في ولايات عديدة، في الفترة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر الجاري.

و أوضحت حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة 6 أشخاص وجرح 55 آخرين على إثر وقوع 48 حادثا.

من جهة أخرى، تدخلت عناصر الحماية المدنية لإخماد 875 حريقا. منها منزلية وصناعية، إضافة إلى أخرى مختلفة، سجلت أهمها بولايتي الجزائر (139 حريقا). تيزي وزو (69 حريقا) وسكيكدة (38 حريقا).

ونفذت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة. 8065 تدخلا من أجل إنقاذ شخص في حالة خطر وتغطية 7001 عملية إسعاف، وفقا للمصدر ذاته.