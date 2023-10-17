حوادث المرور.. وفاة 42 شخصا وإصابة 1532 آخرين خلال أسبوع

لقي 42 شخصا حتفهم وجرح 1532 آخرون إثر وقوع 1717 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال أسبوع، حسب ما جاء في حصيلة لمصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية سطيف بوفاة 5 أشخاص في مكان الحادث وجرح 58 آخرين. إثر وقوع 58 حادث مرور حسب ذات المصدر.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة من 8 الى 14 أكتوبر الجاري، بـ 15108 تدخل تم خلالها إسعاف وإجلاء 14842 جريح ومريض إلى المستشفيات.

كما قامت ذات المصالح بـ 2245 تدخل لإخماد 1567 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.

وفي مجال العمليات المختلفة، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 4776 تدخل. من أجل إنقاذ 471 شخص في خطر وتغطية 3938 عملية إسعاف.