حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 172 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 172 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في مختلف جهات الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة. حسب ما أوردته، اليوم الأحد، مصالح الحماية المدنية في بيان لها.

وتم خلال نفس الفترة انتشال جثث شخصين متوفيين غرقا في البحر بوهران. حيث يتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 25 سنة في شاطئ بوسيجور ببلدية عين الترك. أما عين تموشنت، فقد سجلت وفاة شخص يبلغ 57 سنة غرقا بشاطئ رشقون 02، منطقة صخرية ببلدية ولهاصة.

وقامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 6 حرائق حضرية صناعية. وأخرى مختلفة على مستوى بومرداس وبرج بوعريريج والمسيلة وميلة وكذا تيارت.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). قامت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة بـ45 عملية تحسيسية عبر 3 ولايات لفائدة المواطنين. تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت بـ11 عملية تعقيم عبر 01 ولاية (07 بلديات) عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع. حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 150 عونا بمختلف الرتب. و16 سيارة إسعاف و15 شاحنة إطفاء، مع وضع 20 جهاز أمني لمكان الحجر الصحي. بكل من ولاية الجزائر وقسنطينة ووهران للوافدين من خارج الوطن.