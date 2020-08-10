حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 178 ٱخرين بجروح خلال 24 ساعة

أخبار الجزائر
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حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 178 ٱخرين بجروح خلال 24 ساعة
بقلم أمينة داودي

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 10 أوت 2874 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد جاءت التدخلات إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين،
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 153 تدخل من أجل حوادث مرور عبر عدة ولايات خلفت  وفاة 5 أشخاص و اصابة 178 أخرين بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة ، تم إسعافهم في مكان الحوادث ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية سطيف بوفاة شخص و 19 اخرين مصابين بجروح مع 08 تدخلات .


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