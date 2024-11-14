حوادث المرور: وفاة 53 شخصا خلال أسبوع

سجلت مصالح الدرك الوطني على مستوى مناطق اختصاصها، وفاة 53 شخصا وإصابة 232 آخرين بجروح. إثر وقوع 152 حادث مرور خلال الأسبوع الجاري.

وفي تصريح لـ “وأج”، أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرقيب أول عبد الحميد عمراني. أن العامل البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور.

وأضاف الرقيب أول عبد الحميد عمراني، تسبب السواق في 129 حادثا، منها 38 حادثا بسبب السرعة المفرطة. 15 حادثا بسبب السير على اليسار، 13 حادثا بسبب تغافل السواق، و12 حادثا بسبب عدم احترام المسافة الأمنية، فيما تسبب المارة بـ 13 حادثا.

وكشف المسؤول ذاته أن ولاية البويرة تأتي على رأس هذه الحصيلة بـ 12 حادثا. تليها ولاية المدية بـ 8 حوادث، ثم عين الدفلى ووهران بـ7 حوادث.

ومقارنة مع الأسبوع الماضي، تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث بـ -10, وانخفاض في عدد القتلى بـ -21, وكذا في عدد الجرحى بـ -15.