حوادث المرور.. وفاة 6 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

توفي 6 أشخاص وأصيب 313 آخرين بجروح في حوادث مرور، سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر مناطق مختلفة من التراب الوطني.

وأفاد بيان للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن وحداتها سجلت 211 تدخلًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. أسفرت عن وفاة 06 أشخص وإصابة 313 آخرين بجروح.

وفيما يتعلق بحوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون أعلن المصدر ذاته أنه تم تسجيل 05 تدخلات. أسفرت عن وفاة 04 أشخاص، واسعاف 9 آخرين.

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