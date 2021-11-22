حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 100 آخرين خلال يومين
لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 100 آخرون في 84 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.
وفي هذا السياق أفاد بيان لمصالح الأمن الوطني، عن تسجيل 84 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 19 و20 نوفمبر 2021 (نهاية الأسبوع).
كما أسفر عنه وفاة 6 أشخاص، وجرح 100 آخرين. كما تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.
في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
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وفاة 15 شخصا في حوادث المرور وإنقاذ 21 آخرين إختنقوا بالغاز خلال يومين
وفاة 15 شخصا في حوادث المرور وإنقاذ 21 آخرين إختنقوا بالغاز خلال يومين
كما سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة وإلى غاية صبيحة اليوم السبت 5772 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.
متعلقة بحوادث المرور وإختناقات الغاز، والحرائق، ووالإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.
حيث قامت وحدات الحماية المدنية بـ 217 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات. خلفت هذه الحوادث وفاة 15 شخصا وإصابة 285 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.
بالمقابل سجلت أثقل حصيلة بولاية ورقلة بوفاة 3 أشخاص واصابة 12 أخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ، بلدية حاسي مسعود.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اسعاف وانقاذ 21 شخص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس. جراء استنشاقهم للغاز
المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات الماء بكل من الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، المدية، وبومرداس.
وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 46 عملية تحسيسية.
كما قامت بـ 28 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع..
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل إخماد 07 حرائق بالجزائر، تيبازة، جيجل، بومرداس، برج بوعريريج، النعامة و وهران.
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