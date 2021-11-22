حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 100 آخرين خلال يومين

لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 100 آخرون في 84 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وفي هذا السياق أفاد بيان لمصالح الأمن الوطني، عن تسجيل 84 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 19 و20 نوفمبر 2021 (نهاية الأسبوع).

كما أسفر عنه وفاة 6 أشخاص، وجرح 100 آخرين. كما تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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