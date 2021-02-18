حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 157 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الماضية

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 157 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد سجلت أثقل حصيلة بولاية البيض بوفاة شخصين.

ووقع الحادث على اثر اصطدام بين سيارة نفعية ودارجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 107 ببلدية ودائرة بريزينة.

وقامت الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لشخصين مختنقين إثر استنشاقهم للغاز المنبعث من أجهزة التدفئة داخل المنازل بقالمة وسوق أهراس.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف من اجل إخماد حريق شب بمحل تجاري الكائن بوسط بلدية ودائرة بوعنداس.

ومكن هذا التدخل من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره نحو المحلات المجاورة.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 46 عملية تحسيسية ضد كورونا عبر 6 ولايات.

وشددت على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 45 عملية تعقيم عبر 05 ولايات (28 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 185 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 37 سيارة إسعاف و23 شاحنة إطفاء.