حوادث المرور: وفاة 693 شخص وإصابة 17 ألف بجروح في 2018

عرفت سنة 2018، تسجيل 15211 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عن وفاة 693 شخص، وجرح 17948 آخرين.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، فإن عدد حوادث المرور شهد انخفاضا مقارنة بـ2017، قدر بـ124حادثا.

وهو نفس الأمر بالنسبة للوفيات، والتي تراجعت بـ 33 حالة، والجرحى الذين انخفض عددهم بـ164حالة.

في سياق متصل، تم خلال السنة المنصرمة إحصاء 76152 جنحة مرور، و2161 مخالفة التنسيق.

فضلا عن وضع 22832 مركبة في الحظيرة، مع تسليط 1012891 غرامة جزافية، والسحب الفوري لـ274150 رخصة سياقة.

ولتفادي وقوع حوادث المرور، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني حملاتها التحسيسية، في مجال الوقاية والسلامة المرورية.

حيث بلغ عدد الأنشطة التوعوية تجاه مستعملي الطريق 745606 نشاط تحسيسي، خلال سنة 2018.

وفي هذا الصدد، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام، إلى توخي الحيطة والحذر، واحترام قانون المرور.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر “1548”، وخط النجدة “17” لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.