حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون بجروح إثر حوادث مرور عبر 7 ولايات من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة أوردتها اليوم الأحد مصالح الدرك الوطني، وقعت هذه الحوادث بولايات تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، غليزان، الأغواط، باتنة وبجاية.

وتمكنت وحدات الدرك الوطني، أمس السبت، من حجز 8.161 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 110.000 دج و3 مركبات.

كما قامت ذات الوحدات إلى توقيف ثمانية أشخاص بكل من البويرة، تلمسان وسطيف.

وفيما يتعلق بمحاربة الغش والتهريب، تمكنت وحدات الدرك الوطني, في عمليات متفرقة، من حجز قنطارين و50 كلغ من أوراق التبغ.

كما تم حجز 294 قنطارا من النحاس، 3.600 قارورة من المشروبات الكحولية وأربعة وسائل نقل.

كما تم توقيف سبعة أشخاص بكل من البويرة، عين تموشنت، ميلة وبجاية.