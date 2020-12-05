حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 259 أخرين بجروح خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 259 آخرون بجروح مختلفة، في حوادث مرور خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها أن وحداتها قامت بـ226 تدخل عبر عدة ولايات من الوطن.

وفيما يخص نشاطات الوقاية من فيروس كورونا، قامت خلال الفترة الممتدة من 3 الى 5 ديسمبر بـ 73 عملية تحسيسية.

كما أجرت الوحدات “73 عملية تعقيم عبر 16 ولاية (52 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 429 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 67 سيارة إسعاف و 55 شاحنة.

بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة بولاية تلمسان موجهة للحجر الصحي.