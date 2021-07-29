حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 354 آخرين خلال أسبوع

توفي سبعة أشخاص وجرح 354 آخرين في حصيلة حوادث المرور على مستوى المناطق الحضرية. خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 جويلية.

وحسبما أفاد به، أمس الأربعاء، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. فإن حصيلة حوادث المرور عرفت إنخفاضا قدر بـ (-35) حادث. وكذا في عدد الجرحى الذي قدر بـ(-9) جريح. مع تسجيل إنخفاض في عدد الوفيات بـ(-6) حالة.

وأضاف البيان، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة. نتيجة عدم إحترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة. والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة. إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.