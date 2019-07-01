حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وجرح 135 آخرين خلال نهاية الأسبوع

توفي 7 أشخاص، وأصيب 135 آخرون في 110 حادث مرور، سجل على مستوى المناطق الحضرية، خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، فإن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري إضافة إلى عوامل أخرى.

وفي هذا الاطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام، من أجل توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

بالإضافة إلى احترام قانون المرور ، وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة.

كما تضع للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين، الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24سا/24سا.