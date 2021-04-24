حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وجرح 295 آخرين خلال الـ48 ساعة الأخيرة

توفي سبعة أشخاص وأصيب 295 آخرون بجروح مختلفة في حوادث مرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، سجلت وحدات الحماية المدنية لتبسة وفاة شخصين إختناقًا بالغاز.

ووقع الحادث داخل المنزل الكائن بحي 414 مسكن ببلدية تبسة، مشيرة إلى أن الضحيتين تبلغان 68 سنة و27 سنة.

وتدخلت الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 12 شخصًا عقب استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة.

ووقع هذا بكل من ولايات الجزائر، تيبازة، البيض، الجلفة، ليتم التكفل بهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية من جهة أخرى وخلال الـ48 ساعة الأخيرة من أجل إخماد 3 حرائق حضرية وصناعية ومختلفة.

ووقعت بكل من ولايات الجزائر وتيبازة وسوق أهراس، مع عدم تسجيل ضحايًا جرّاء هذه الحرائق باستثناء بعض الخسائر المادية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية بـ90 عمليات تحسيسية عبر 18 ولايات.

كما تم القيام في نفس الإطار بـ73 عملية تعقيم عبر 16 ولايات (34 بلدية) عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصص لهذا الغرض 294 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و62 سيارة إسعاف و32 شاحنة إطفاء.